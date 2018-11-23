بالفيديو- بعد تصدرها، يارا تطرح كليب “ملّيت” مع الدوزي

بعد تصدرها لثلاثة أيام كأكثر الأغاني إستماعاً عبر تطبيق انغامي منذ لحظة صدورها وفي أكثر من بلد عربي، طرحت النجمة اللبنانية يارا فيديو كليب الديو الغنائي الذي جمعها مع النجم المغربي الدوزي والـ DJ يوسف بعنوان “ملّيت” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الكليب تم تصويره في بيروت تحت ادارة المخرج جيل الغبري الذي صور العمل على طريقة تلفزيون الواقع ونقل كافة تفاصيل التحضيرات التي سبقت التصوير. وركّز المخرج على الجانب العفوي ليارا والدوزي كما سيرى الجمهور في الكليب.

ظهرت يارا جميلة وملفتة للأنظار وقد ارتدت فستاناً ذهبياً اضافة الى لوكات عادية من حياتها اليومية.

الكليب وقعه جيل الغبري الذي وضع بصمته الاحترافية فيه فأبصر الفيديو المصور النور مكملاً نجاح الاغنية.

وقد بدأ الكليب بتحقيق الارقام حيث تخطى حاجز الـ 36 الف مشاهدة خلال ساعتين فقط.

الاغنية كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، ألحان دي جي يوسف ومحمود نوبال وأمين دوكالي، توزيع دي جي يوسف.