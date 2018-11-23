مجدي أحمد يُعلن موعد تصوير فيلم "اتنين طلعت حرب"

كشف المخرج مجدي أحمد علي، عن سعادته الغامرة بالتكريم الذي حصل عليه فيلم "مولانا" من قِبل المهرجان القومي للسينما، وبخاصة في ظل حصول الفيلم على 4 جوائز في المهرجان، منها أفضل فيلم وأفضل ممثل إلى جانب أفضل سيناريو وأفضل إخراج.

وأعلن مجدي علي، خلال تصريح خاص له إلى " لايف ستايل"، أنه يستعد خلال الفترة الحالية لتحضير فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "اتنين طلعت حرب"، ومن المقرر البدء في تصوير الشهر المقبل، متحفّظا عن الإفصاح عن أيّ تفاصيل تخصّه حتى يتم الاستقرار على كل تفاصيله.

يذكر أن فيلم "مولانا" من بطولة عمرو سعد والتونسية درّة وفرح يوسف ومحمد سليمان وأحمد مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج محمد العدل، ويتناول قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية "مولانا" لإبراهيم عيسى ومن إخراج مجدي أحمد علي.