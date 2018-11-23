دنيا بطمة تفوز بجائزة "باما" لأفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط

أعلنت المغنية المغربية دنيا بطمة، الخميس، حصولها على جائزة "باما" لأفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط.

وحضرت بطمة بفستان براق وواسع، بتصميم كأميرات "ديزني"، أخضر اللون ومطرز باللون الذهبي، وعبرّت عن سعادتها بالجائزة المميزة التي حصلت عليها في نيويورك، وكان ينافسها الفئة نفسها كل من الإماراتية شمة حمدان، والسعودية داليا مبارك، والنجم السوري ناصيف زيتون، والنجم الفلسطيني محمد عساف، والعراقي نور الزين، والمغني الكويتي حمد القطان، والمغني السعودي عايض يوسف.

وعلّقت على إحدى المقاطع عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام" بالقول: "الحمد لله قبل كل شي واليوم يعجز لساني عن الوصف والتعبير عما بداخلي من فرحة. اليوم توجت بجائزة عالمية في لوس أنجلوس ,أحب أن اشكر كل من سهر على التصويت والهاشتاغ لفوزي لكل حبايبي الباطماويين شكرًا للشعب المغربي بنات وأولاد بلادي شكرًا زوجي الغالي وعائلتي الحبيبة"

و سارع زوجها محمد الترك على تقديم التهنئة لها عبر موقع "تويتر" قائلًا "مبروك لملكتي، أفضل فنانة صاعدة في الشرق الأوسط"، إلا أن تغريدته لم تمر بسهولة، حيث تعرّض للكثير من التعليقات والانتقادات التي اتهمته بشراء الجائزة لها أو شراء الأصوات عبر "السوشيال ميديا"، في حين دافع عنها الكثير من جمهورها الذين حرصوا على تقديم التهاني لها والتعبير عن حبهم الكبير لها.

يذكر أن جائزة "باما" انطلقت في العام 2004 ، وتُمنح بناء على تصويت الجمهور في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" وغيرها.