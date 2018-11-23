ناهد السباعي ترد على الساخرين من إطلالاتها في المهرجانات

بعد السخرية التي تعرضت لها الفنانة ناهد السباعي بسبب إطلالاتها خلال المهرجانات السينمائية المختلفة التي تشارك فيها، علقت على الأمر بطريقة ساخرة.

وأكدت خلال مشاركتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" أنها "أصبحت معتادة على الانتقاد والسخرية من الفساتين التي ارتديتها في المهرجانات لدرجة أنني لو صادفت ولم يسخر أحدهم من فستاني أشعر بأن هناك أمر غريب وأسأل نفسي ماذا حدث هل لم يعجبهم هذه المرة ولم يكن جذاب؟"، لافتة وهي تضحك "هذا الانتقاد بات من المسلمات الموجودة في حياتنا".

وخلال الحلقة أكدت أنها "لا أقبل أي عمل فني إلا بعد أخذ رأي والدتي، وطوال عمري لم يكن لدي ثقة أنني ممثلة ناجحة وفي بعض الأحيان لا أحب مشاهدة دوري في أعمالي التي أقدمها وأنتقد نفسي كثيرا".

يذكر أن السباعي شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، بفيلمها "جريمة الإيموبيليا" الذي جمعها مع هاني عادل وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر.