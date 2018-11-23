شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تفسد العرض الخاص لفيلم "ليل خارجى" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفسدت الأمطار التى هطلت منذ قليل، العرض الخاص للفيلم المصرى "ليل خارجى" المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الأربعين، حيث هطلت الأمطار وقت دخول ضيوف القيلم على السجادة الحمراء التى اقامها صناع المهرجان للاحتفال بالعرض الأول للفيلم.

ويصل أبطال وصناع الفيلم الى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لحضور العرض الأول للفيلم، ويحاول القائمون على المهرحان اعادة القنوات على السجادة الحمراء من جديد لعمل لقاءات مع الابطال والضيوف قبل بدء العرض فى السادسة والنصف.

ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ، منى هلا ، شريف قاسم ، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.