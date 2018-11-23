شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديثهم عن إدمانها.. ديمى لوفاتو تحذف أصحابها من صفحاتها الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خروج ديمى لوفاتو من مصحة العلاج من الإدمان، لجأت إلى عمل عدم متابعة "unfollow" لبعض أصدقائها فناني هوليود مثل نيك جوناس، سيلينا جوميز، ايجى ازيليا، وهذا كما ذكره موقع ENews



سلينا جوميز وديمى لوفاتو ونيك جوناس

احتار المتابعون فى تحليل هذا السبب خاصة عدم المتابعة الخاص بـ"نيك جوناس" ولكنها ما زالت تتابع أخواته ووالديه، لذلك كان من الممكن أن يكون السبب هو علاقته ببريانكا شوبرا والإعلان عن خطبتهما.



ايجى ازيليا

أما عن المطربتين سيلينا جوميز ايجى ازيليا، فالسبب أنها تحدثت عن إدمان الفنانة ديمى لوفاتو عبر الفضائيات فى عدم وجودها، حيث قالت سيلينا جوميز إنها علمت بأمر وجود ديمى فى المستشفى بسبب تعاطى المخدرات ولكنها لم تصرح بالأمر حتى تعلن ديمى عن هذا بنفسها وأنها تعرفها منذ الصغر، أما عن المطربة ايجى ازيليا، فقالت لأحد البرامج أنها علمت عن الأمر عن طريق صديق ورأت أنه شىء خاص بديمى وأنها خشت أن يتسرب أى أخبار حينها، وهذا أغضب سيلينا كثيراً.

وحتى الآن لا يوجد سبب مقنع وراء قرار ديمى لوفاتو لعدم متابعة الفنان نيك جوناس التى تعاونت معه بأعمال فنية منذ الصغر، ولكن اتخذت ديمى هذا القرار عبر "انستجرام" فقط أما عن تويتر فلا زالت تتابعه.