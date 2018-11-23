شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفل ملتقى شباب أكاديمية الفنون بمسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة نسمة عبد العزيز حفل "ملتقى شباب أكاديمية الفنون"، على مسرح سيد درويش بالهرم، والمقرر إقامته بعد غدا الأحد، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، وتستمر فعاليات الملتقى فى الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر الجارى بهدف التعارف بين الشباب والأساتذة وتقام هذه الدورة تحت شعار "لقاء الأجيال".

ويسعى الملتقى إلى تعريف شباب الأكاديمية بالمعاهد التي تضمها الأكاديمية وأقسامها، كما يهدف لتعريف الدارسين بإمكانيات الأكاديمية البشرية و التقنية والفعاليات التي تقوم بها في الحياة الثقافية، بالإضافة إلى العمل على دمج مواهب شبابها في كل تخصصات الفنون لتكوين مجموعات عمل تنتج أعمال فنية وفقا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن يتم تكريم مجموعة من الرواد والمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية والأكاديمية فى مجالات تعليم الفنون أثناء فعاليات حفل الافتتاح فى السابعة مساء على مسرح سيد درويش، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية ومعاهدها باعتبارها الأكاديمية الوحيدة التي لا نظير لها في الشرق الأوسط في تعليم الفنون.

يذكر أن فعاليات الملتقى سوف تمتد لمدة ستة أيام على أن يقدم كل معهد من معاهد الأكاديمية نشاط فنى يعبر عنه وعن تخصصاته وأقسامه العلمية وستتنوع الانشطة ما بين حفلات فنية وندوات ومعارض (حرفيه, فنون تشكيلية ) وعروض مسرحية كما سيقام نشاط طلابي مفتوح لكل طلاب الأكاديمية بالمسرح المكشوف بالمعهد العالي للفنون المسرحية.







