استمعوا لأغنية زيزي عادل الجديدة “ضحكة مصطنعة”

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:19 مساءً -

طرحت الفنانة المصرية ​زيزي عادل​ أغنيتها الجديدة “​ضحكة مصطنعة​”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وقامت زيزي عادل بتأليف الأغنية وتلحينها أيضاً، بينما تولى التوزيع ​إيهاب سمير​.

تأتى هذه الأغنية بعدما طرحت زيزي عادل أغنية “ابسط نفسك” في وقت سابق، من كلماتها وألحانها أيضاً عبر قناتها على “يوتيوب”، وتوزيع أسامة عبد الهادي ومحمد عاطف.

وتعيش زيزي عادل نشاطاً فنياً كبيراً خلال 2018، نظراً لأنها طرحت في شهر آذار/مارس الماضي، وتحديدا في عيد الأم أغنية “ربنا يخليكى ليا”، من كلماتها وألحانها وتوزيع إيهاب سمير.