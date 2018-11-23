بيلا حديد تنشر صورة لـ المسجد وتؤكد.. لا مكان اجمل منه

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:19 مساءً -

بيلا حديد ‎

أعربت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​ عن رأيها في أكثر مكان تجده جميلاً في العالم.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جميلة لمسجد أخذتها من الطائرة لحظة هبوطها في دبي، وعلّقت بالقول:”سحر..لا شيء في العالم أكثر جمالاً لي”.

وتفاعل مع الصورة الكثير من المتابعين الذين أعربوا أيضاً عن إعجابهم بالمكان وتخطى عدد معجبيها الـ750 ألف.

من ناحية أخرى كانت تحدثت معلومات نقلاً عن مصادر مقرّبة من حديد وحبيبها المغني العالمي ذا ويكند أنهما يفكران جدياً في جعلا علاقتهما رسمياً بالزواج.