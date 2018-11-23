شاهدوا.. شيماء سبت ترد على استخدام كلمة “عانس” للمرأة العزباء

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كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:19 مساءً -
استُفزت الممثلة البحرينية شيماء سبت من كلمة “عانس” التي يتم إطلاقها على المرأة غير المتزوجة. وفي مقابلة اجريت معها في برنامج “في الصم”، قالت سبت إن هذه الكلمة هي مصطلح عنصري إلى أبعد الحدود، ورفضتها كليا.
وأشارت سبت في حديثها إلى أن “ما في شي اسمه عانس. هذا مصطلح ابتكره العرب لأن العرب يحبون يدمرون أنفسهم”. مضيفة إلى أن هذه الصفات غير إيجابية وتزيد الإحباط.
وحول جوابها على سؤال ما إذا كانت هذه الكلمة تزعجها، نفت سبت ذلك وسألت “شنو يعني كلمة عانس؟” وتابعت: “هل يوجد قطار للزواج؟” شنو القطار؟”.
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