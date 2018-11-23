متابعة الخليج 365: تبرّع النجم الأمريكي الشهير كانييه ويست بنصف مليون دولار، وذلك من أجل مساعدة المتضررين وضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ومن المعروف أن حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا تسببت في إخلاء جزء من مدينة ماليبو المعروفة بفيلاتها الأنيقة وشواطئها الخلابة. واحترق 15 منزلًا على الأقل في منطقة أواك بارك في بلدة فينتشورا كانتري شمالي الطريق السريع، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية أشارت أيضًا إلى أن الإخلاء شمل 75 ألف بيت في لوس أنجلوس وتلك المناطق.

شكرا لقرائتكم خبر عن كانييه ويست يتبرع بنصف مليون دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .