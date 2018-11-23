برومو النسخة الحية لـThe Lion King يحقق الملايين في ساعات!

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت شركة “ديزني” الإعلان التشويقي الأول للنسخة الحية من فيلم The Lion King، المقرر انطلاق عرضه في الصالات السينمائية يوم 19 تموز/يوليو من عام 2019 القادم.

وحقق البرومو الخاص بالفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إطلاقه عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الفيلم من إخراج جان فافريو، وكتب السيناريو الخاص به كل من جوناثان روبرتس وليندا ولفيرتون، وهو إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج في عام 1994.

ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، شهادي رايت جوزيف، جيدي ماكراري، فلورنس كاسمبا، جون كاني، إيريك اندريه، بيونسيه نولز، ألفر وودارد وغيرهم.