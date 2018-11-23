فيلم “كفرناحوم” يرفع اسم لبنان في مهرجان ستوكهولم الدّولي

متابعة الخليج 365: فاز فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزتي الجمهور وأفضل سيناريو في مهرجان ستوكهولم الدّولي للسينما.

وأعربت نادين لبكي عن سعادتها بحصول الفيلم على الجائزتين، ونشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة البوستر الخاص بالعمل وشكرت بتعليقها عليها إدارة مهرجان ستوكهولم وفريق عملها فكتبت: “الفائز! جائزة الجمهور وأفضل سيناريو في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدّولي، شكرًا لك ستوكهولم! شكرًا لفريق عمل الفيلم”.

حصلت المخرجة اللبنانية على جائزة مهرجان ستوكهولم الدولي للسينما، بعد تصويت حضور المهرجان لصالح فيلم “كفر ناحوم” الذي أخرجته.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل “زين” الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: “بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني”.

الجدير ذكره أن فيلم “كفرناحوم” حصد جائزة لجنة تحكيم “مهرجان كان” السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في “مهرجان سيراييفو” للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في “مهرجان مالبورن” للأفلام السينمائية، كما فاز بطل العمل، الطفل السوري زين الرفاعي بجائزة “أفضل ممثل” عن دوره فيه وذلك في مهرجان أنطاليا السينمائي.