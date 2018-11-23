بلقيس تتألق في أحدث صورها بالبنفسجي

متابعة الخليج 365: شاركت النجمة بلقيس فتحي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها التقطتها على هامش أفراح الشرقية. وظهرت بلقيس فتحي بالصور بفستان طويل من اللون البنفسجي، فتألقت بأناقتها المعهودة في لقطات نالت استحسان متابعيها عبر السوشيل ميديا. على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.

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