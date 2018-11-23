“برانجلينا” إلى اتّفاق بعد حرب سنتين

متابعة الخليج 365: يعتقد المهتمون بالشؤون الفنية الهوليوودية أن الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت باتا جاهزين للتوصل إلى اتفاق حول أهم قضية خلفتها مسألة انفصالهما، وهي الإتفاق على معضلة حضانة أطفالهما الستة.
وذكرت صحيفة Daily Mail أن أكبر معضلة يواجهها نجما هوليوود هي قضية تقسيم حضانة أطفالهما الستة، وذلك منذ أن بدأ الشرخ في علاقتهما الزوجية قبل عامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيت وجولي نضجا بعد عامين من بداية الصدع الزوجي وهما الآن قريبان أكثر من أي وقت مضى للاتفاق بشأن حضانة الأطفال، الذين عانوا أيضا طوال تلك الفترة.
يقول أحد المصادر المقربة من النجمين: “لقد فهما أن الصراع المستمر يضر بالأطفال فقط، وهما الآن على استعداد لإكمال المفاوضات بينهما قبل بدء إجراءات المحكمة حول الحضانة والوصاية على الأطفال“.
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