ما حقيقة انفصال روبرت دي نيرو عن زوجته؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: أثار خبر انتهاء العلاقة الزوجية بين النجم روبرت دي نيرو البالغ من العمر 75 عاماً وغريس هايتاور (63 عاماً) بعد أكثر من 20 سنة على دخولهما القفص الذهبي، الضجة الكبيرة على المواقع الإلكترونية العالمية.
وأكّدت مجلة Hollywood Reporter أنّ الثنائي يعيشان منفصلَيْن منذ بعض الوقت، كما أوضحت وكالة Reuters وشبكة Fox News الأميركية أنّ متحدّثاً باسم الممثل الحاصل على أوسكار، رفض الردّ على طلب للتعقيب على الخبر.
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