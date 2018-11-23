ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها بعد 17 عامًا من الزواج

Nov 23, 2018
انفصلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وذلك بعد زواج دام 17 عامًا.
واكدت ياسمين عبد العزيز الخبر في بيان أقرت فيه بوقوع الانفصال بينها وبين زوجها منذ ما يقرب من عام.
وتحرص ياسمين عبد العزيز على ابعاد حياتها الشخصية عن الاضواء منذ فترة طويلة.
نذكر ان ياسمين هي الزوجة الثانية لمحمد حلاوة، وأنجبت منه “سيف الدين” وياسمين”.
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