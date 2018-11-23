ماذا كشفت ورد الخال عن لميس في “ثورة الفلاحين”؟

اكدت الممثلة ورد الخال ان المشاهدين سيتعاطفون مع” لميس “في الحلقات المقبلة من مسلسل “ثورة الفلاحين” الذي يعرض على شاشة LBCI.

الخال وفي حديث خاص لبرنامج “ع الموجة سوا” من “صوت لبنان” 100.5 وضمن فقرة “الحكي فن” مع اندريه داغر وسيدة عرب، اشارت الى ان دور لميس الذي تلعبه ورد الخال يجسد الضحية والجلاد في الوقت نفسه. واعربت عن حماستها فور قراءتها للسيناريو “فقد كنت بانتظار هذا الدور بعد غيابي عن الشاشة” على حدّ قولها.

ورد الخال اشارت الى ان “ثورة الفلاحين “سيعرض على احدى الشاشات العربية مع امكانية ان يتغير اسم المسلسل.

وعن جديدها صرحت ورد الخال للبرنامج المذكور عن جديدها وهو عبارة عن مسلسل درامي مودرن، تكتمت عن تفاصيله.