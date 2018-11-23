شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبة عبد الغنى زوجة بيومى فؤاد فى "حشمت فى البيض الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 أيام هى إجمالى الأيام المتبقية للفنانة هبة عبد الغنى من تصوير أحداث دورها بمسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، والتى تقف من خلاله أمام الفنان الكوميديى بيومى فؤاد، وتجسد من خلاله دور زوجته، وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية وفقا لأحداث العمل.

يذكر أن مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" عبارة عن عمل كوميدى من نوعية المينى دراما والتى تتكون من 13 حلقة، ويقوم ببطولته كل من بيومى فؤاد وهبة عبد الغنى وأنعام سالوسة وإسلام جمال ورانيا ملاح وأسماء جلال وهنا زهران، من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف، وإخراج مصطفى فكرى.