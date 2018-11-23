بالفيديو: نساء سوريات يرقصن ويدخن النرجيلة احتفالاً بـ “المولد النبوي”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:04 مساءً - أثار تسجيل مصوّر نشرته صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد ظهور احتفال نسائي بعيد المولد النبوي في أحد المطاعم.

ويظهر في التسجيل الذي ذكر ناشطون أنه تم تصويره في أحد مطاعم دمشق، دون أن يتسنى للجديد التأكد من ذلك، مجموعة من النساء يرقصن على وقع أناشيد دينية.

وانتقد ناشطون الاتحفال ووجود “أركيلة”، بالإضافة إلى وجود نساء “سافرات” في الاحتفال، كما انتقدوا الرقص على الأناشيد الدينية، الأمر الذي يمس بالدين.

بالمقابل رأى آخرون أن الاحتفال عادي، وأنه النساء اللواتي ظهرن في التسجيل كنّ يتصرفن بحرية وعفوية وأن الاحتفال لا يمس الدين أبداً، وفق تعبيرهم.

بموازاة ذلك، انتقد ناشطون نشر الفيديو أساساً واعتبروا تداوله “انتهاكاً للخصوصية” خصوصاً أنه تم في صالة مغلقة ويبدو أنه خاص، وفق تعبيرهم.