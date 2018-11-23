قام بممارسة الرذيلة مع ابنته 14 عامًا وينجب منها 4 أطفال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:04 مساءً - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أب مارس الرذيلة مع ابنته لمدة 14 عامًا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا من نجل المتهم يفيد بمحاولة والده الاعتداء على ابنته الصغرى (16 سنة) جنسيًا، وفرار الفتاة وشكواها لأخيها.

وشُكل فريق بحث بإشراف مدير مباحث الإسماعيلية وتبين صحة الواقعة، وكشفت التحريات اعتداء المتهم المقيم بقرية “كسفريت” على ابنته كما أنه يعاشر الابنة الكبرى (30 عامًا) منذ 14 عامًا.

وتشير التحقيقات إلى أن الأب أنجب من ابنته سفاحاً 4 أطفال، وقام بالتخلص منهم في مقابر قرية كسفريت بفايد، حيث أرشد الشرطة إلى المكان الذي تخلص منهم فيه، بعدما تم إيداعه مركز شرطة فايد لاستكمال التحقيقات.