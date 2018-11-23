عاصي الحلاني ورويدا عطية معًا ليلة رأس السنة

مع اقتراب عيد رأس السنة 2019، تحتضن الاردن حفل فني ضخم سيحييه كل من النجم اللبناني عاصي الحلاني والنجمة السورية رويدا عطية في فندق “لو رويال” في عمان.

الحفل من تنظيم شركة “EvenTree” وسيتضمن العديد من المفاجآت السارة.

وبعد الاعلان عن الحفل، لاقى “الحلاني” ترحيباً كبيراً من قبل محبيه وخاصة في الاردن الذين اكدوا انهم منتظرين السهرة لتوديع عام واستقبال آخر مع الفارس بفارغ الصبر.

ونظرًا لغيابه في هذه الليلة المميزة عن بيروت قرر “الحلاني” احياء حفل آخر في لبنان، حيث أعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي انه سيحيي حفلة في بيروت وعلق قائلاً: “الى جمهوري الحبيب نظرًا لعدم إقامة حفل ليلة رأس السنة في لبنان لأنني ملتزم مسبقًا في الأردن اوتيل لاروايال عمان.. بسبب الطلب الكثيف لإقامة حفل في لبنان.. قررنا إقامة حفل قبل رأس السنة بيومين في بيروت يوم ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في كازينو لبنان صالة السفراء وليلة من العمر باذن الله”.

من جهة رويدا عطية تعتبر هذه السهرة هي الاولى لها بعد ان وضعت مولودها الاول “زين” منذ عدة ايام في احدى مستشفيات بيروت وهي حالياً في مرحلة اجازة الامومة.