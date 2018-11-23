رامي عياش يفوز بجائزة عالمية

Nov 23, 2018 فاز البوب ستار رامي عياش بجائزة أفضل مطرب عربي في الشرق الأوسط ضمن الجائزة العالمية. Big apple music awards او “باما” التي تضم أهم النجوم من مختلف عواصم العالم. وذلك من خلال تصويت الجمهور الذي استمر لأشهر طويلة قبل إعلان النتيجة منذ ساعات قليلة. تنافس رامي عياش حتى اللحظات الأخيرة مع عدة نجوم عرب ولبنانيين قبل حسم النتيجة النهائية لصالحه.







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