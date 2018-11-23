الفنانة عزيزة جلال تفقد كل شيء في السعودية بعد رحيل زوجها

القاهرة ـ سارة رفعت
كشفت مصادر اعلامية، أن الفنانة المغربية عزيزة جلال، تُعاني أزمة في السعودية، بعد وفاة زوجها رجل الاعمال السعودي علي البطي قبل سنتين.
وتقطن الفنانة المغربية المعتزلة، حاليًا في أحد منازل الكراء في جدة، بمساعدة صديقاتها المغربيات المقربات، بعد استرجاع الدولة السعودية الفيلا التي منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز لزوجها، وفقدانها كل شيء بعد الازمة المرضية الكبيرة التي مر منه زوجها قبل وفاته، مما قلب حياتها على عقب.
وتعد الفنانة المغربية عزيزة جلال، من أنجح الفنانات المغربيات في ثمانينات القرن الماضي، حيث تركت أوج عطائها الفني سنة 1985، سنة اعتزالها، وتركها لعالم الشهرة والسينما، عندما رفضت عروض سينمائية عدة وتنازلها عن عرض خاص للحن موسيقى أعدلها خصيصا من قبل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، لتختار أن تعيش حياتها الزوجية مع رجل أعمال سعودي.
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