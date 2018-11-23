إطلالة جذابة لنادية الجندي في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - إسلام خيري
حضرت الفنانة نادية الجندي، إلى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والذي انطلق مساء الثلاثاء، من دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية.
ونشرت نادية الجندي، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، فيديو لها على السجادة الحمراء، وهي تلتقط الصور، حيث تميزت بإطلالة جذابة مرتدية فستان ذهبي اللون.
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