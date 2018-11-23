القاهرة - محمد عمار
قامت الفنانة يسرا بالأتصال بالفنان حسن حسني وذذلك لتهنئته على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي وحسن حسني قدم مجموعة من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون من أهم أفلامه كلم ماما ، اللمبي ، الناظر ، عبود على الحدود ، وفي التليفزيون قدم مجموعة من الأعمال القيمه وقام بأداء كل الأدوار وأجتمع في الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي منها مسلسلات رأفت الهجان ومسلسل أين قلبي
شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ حسن حسني بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .