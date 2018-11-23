أميتابتشان يتبرع بنصف مليون دولار لسداد ديون مجموعة من المزارعين

القاهرة - محمد عمار أعلن الفنان أميتاب باتشان عن تبرعه بنصف مليون دولار لسداد ديون مجموعة من المزارعين بلغوا 1400 مزارع يعيشون تحت خط الفقر في الهند وجاء التبرع من النجم الهندي الكبير بسبب بعض الصعوبات التي يواجهها المزارعين بعد ارتفاع أسعار الوقود وتضرر محاصيلهم من الرياح وعدم تقديم الحكومة الهندية الدعم المناسب لهم.

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