شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب ذكريات ماسبيرو.. مديحة كامل تعلق على مباراة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو للفنانة القديرة مديحة كامل فى لقاء تليفزيونى لها داخل مبنى ماسبيرو، وهى تعلق على مباراة للنادى الأهلى.

وظهرت مديحة فى الفيديو الذى بلغ مدته نحو ثلاث دقائق وهى تعلق على مباراة النادى الأهلى فى أفريقيا ولحظة تسجيل الكابتن محمود الخطيب أول أهداف الفريق، وانتشر مقطع الفيديو بين عشرات الآلاف من المتابعين خلال ساعات من نشره عبر فيس بوك.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى يمكث فى ألمانيا بعد إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.