شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى عياش يحتفل بفوزه بجائزة أفضل مطرب عربى: "العيد عيدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المطرب رامى عياش عن امتنانه وسعادته بعد حصوله على جائزة أفضل مطرب عربى لعام 2018 من Big Apple Music Award بتصويت الجمهور والذى أقيم فى حفل بكاليفورنيا ، وحرص عياش على توجيه الشكر لكل الأحباب وكل من صوت له للفوز بهذه الجائزة من خلال فيديو ظهر فيه على صفحته على تويتر، تحدث فيه باللغة الانجليزية وعلق عليه قائلا:" جائزة أفضل مطرب عربى، مش اكبر من محبتكم، شكراً لكل الاحباب".

قال المطرب فى الفيديو "لكم جزيل الشكر على هذه الجائزة المذهلة، أنا فخور واشعر بالامتنان لهذا التقدير العظيم، واليوم احتفالى مضاعف فالعيد عيدين، فبجانب الجائزة، نحتفل بالعيد الـ75 ليوم الاستقلال لبلادى الجميلة لبنان، اتمنى من الكثير ان يزوروها هذا العام ويتمكنوا من اكتشاف وزيارة عجائب هذه البلد".

وأضاف رامى محدثاً متابعيه ومحبيه "أما بالنسبة لجمهورى الحبيب، فأنتم لستم من هذا العالم، أنتم من تعطونى القوة والدافع لأستمر هذه أول جائزة "Big Apple Music Award" أحصل عليها، وتعنى الكثير بالنسبة لى سأحتفظ بها فى قلبى، أشكركم مجدداً ومجدداً، أحبكم كثيراً .. رامى عياش".

رامى عياش

انهالت التعليقات على رامى لتهنئته بهذه الجائزة، وأكدت أنّه يستحقها عن جدارة وكان من أبرزها زوجته داليدا التى هنأته قائلة :" مش لأنك زوجى بس ما بتلبق إلا إلك، مش غريبه على إنسان بيتعب، بيسهر وبيعطى من قلبه ليحصد هالنجاح ومحبة الناس، ألف مبروك حبيبى".