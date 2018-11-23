شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دنيا سمير غانم وكريم فهمى فى ضيافة "مسرح مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم أشرف عبد الباقى ونجوم فرقته الشهيرة "مسرح مصر" النجوم دنيا سمير غانم وكريم فهمى وكريم محمود عبد العزيز والإعلامى رامى رضوان، على خشبة المسرح الذى يقام عليها الموسم الرابع لـ"مسرح مصر" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وحضر هؤلاء النجوم من أجل مشاهدة أحدث عروض الفرقة على خشبة المسرح، لاسيما أن عبد الباقى معتاد على استضافة الفنانين فى عروضة المسرحية، وسط روح الدعابة بين نجوم مسرح مصر والضيوف والذى التقطوا الصور التذكارية مع انتهاء العرض المسرحى.

"مسرح مصر" للنجم اشرف عبدالباقي يشارك فى بطولته كل من على ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدى الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس، كريم عفيفى، دينا محسن" ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمد أنور، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.



اشرف عبد الباقى مع ضيوفه الفنانين



الفنانون يشاهدون عرض مسرح مصر



جانب من حضور الفنانين عرض مسرح مصر



دنيا سمير غانم ورامى رضوان



مسرح مصر