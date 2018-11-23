عودة سيمبا.. ديزنى تطرح تريلر فيلم “The Lion King 2019”

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:05 مساءً -
The Lion King 2019
لمحبى أفلام الأنيميشن والرسوم المتحركة، طرحت شركة ديزنى، تريلر النسخة الجديدة من فيلم الإنيمشين الشهير فيلم “The Lion King” المقرر أن تعرض فى يوليو العام المقبل 2019، والذى يعتبر واحدا من أشهر كلاسيكيات الروسوم المتحركة الذى سبق وطرح فى عام 1994.
على الرغم أن تريلر فيلم الإنتيمشن الشهير فيلم “The Lion King” لم يستمر سوى دقيقة ونصف فقط، إلا انه نال إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عالميا باكثر من 100 ألف تغريدة عبر موقع تويتر.
الفيلم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون
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