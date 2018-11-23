محاكمة المطرب الأمريكي تيكاشي بتهمة الاستغلال الجنسي لطفل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر مقرب من مغني الراب والمطرب الأمريكي المثير للجدل تيكاشي، أنه محتجز في قسم المساجين الخطرين في الوقت الحالي، حيث تتم محاكمته عن مجموعة من الجرائم من ضمنها تجارة المخدرات والسرقة المسلحة واستخدام طفل في أعمال جنسية وقد يواجه حكمًا بـ 25 عامًا من السجن.

وكان قد تم إلقاء القبض على تيكاشي البالغ من العمر 32 عامًا، يوم الأحد 18 نوفمبر، الماضي لمشاركته مع عصابة أمريكية عنيفة، ووجه إليه بعض التهم مثل الابتزاز وبعض الجرائم الأخرى.

والجدير بالذكر أنه انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا عن التوقعات حول عقوبتة التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة، بسبب تورطه مع العصابة المعروفة باسم “The Nine Trey Bloods”.