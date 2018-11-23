الممثلة الهندية نفيسة علي تعلن إصابتها بمرض السرطان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كشفت الممثلة والمخرجة السينمائية الهندية المخضرمة نفيسة على عن تشخيص مرضها مؤخرا بأنها مصابة بالمرحلة الثالثة من السرطان.

النجمة نفيسة علي كشفت عن مرضها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram التي شاركت فيها صورة لها مع صديقتها وزعيمة الكونجرس سونيا غاندي.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 61 سنة، “التقيت صديقتي العزيزة التي تمنّىت لي الشفاء من مرضي في المرحلة الثالثة من تشخيص السرطان”.

ولدت نفيسة علي في ولاية البنغال الغربية عام 1957، وظهرت لأول مرة على الشاشة الفضية في عام 1979 مع فيلم “جونون” أمام النجم الكبير شاشي كابور.

وشملت قائمة أفلامها الأخرى “الميجور صعب” و”الحياة في المترو” و”يملا باجلا ديوانا” و”صاحب بيوي أور جانستر 3”.

كما كان لدى نفيسة فترة قصيرة للعمل في السياسة، بعد أن اعترضت على انتخابات عام 2009 على حزب ساماجوادي. وهي الآن عضو في حزب المؤتمر. كما كانت رئيسة جمعية أفلام الأطفال في الهند في عام 2005.

ونفيسة متزوجة من لاعب الولف الحائز على جائزة أرجونا، العقيد سودهي ولديها ثلاثة أطفال.

يذكر أن هذا العام قد شهد إصابة شخصين آخرين من بوليوود بالسرطان، حيث تخضع الفنانة سونالي بيندر للعلاج في نيويورك، بينما يتلقى يتم التعامل عرفان خان علاجه في لندن.