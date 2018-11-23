أول تعليق لباريس هيلتون بعد فسخ حطوبتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ألغت النجمة والمطربة الأمريكية باريس هيلتون والممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا حفل زفافهما وفسخا الخطوبة فى واقعة آثارت تساؤلات وتخمينات العديد على مواقع التواصل الإجتماعى وأشهر الصحف العالمية بعدما نشر خبر الانفصال موقع “JustJared” صباح الأثنين 19 نوفمبر، نقلاً عن أحد المصادر المقربة للنجمين، وجاء ذلك بعد 10 أشهر من إعلان خطبتهما.

وكانت علاقة الثنائي العالمي قد تدهورت بعدما كانا معاً لمدة وصلت إلى عامين”، وأن باريس ستركز على علامتها التجارية ومجال العطور فى حين سيعود كريس إلى التمثيل والفن.

وكانت النجمة العالمية قد علقت لأول مرة على هذا الانفصال عبر صفحتها على الإنستجرام، حيث ظهرت بلوك جديد على غرار الممثلة العالمية الشهيرة مارلين مونرو، مواسية نفسها قائلة : هذه المقولة لمارلين مونرو هى المفضلة لدى والتى تقول فيها: أؤمن أن كل شئ يحدث لسبب ما، الناس تتغير حتى تتعلم أن تتركهم، تسوء الأمور حتى تتعلم أن تقدرها عندما تكون صحيحة، تصدق الأكاذيب حتى تتعلم فى النهاية ألا تثق بأحد سوى نفسك، وأحياناً تنهار الأشياء الجيدة حتى تتجمع الأشياء الأفضل منها.

وكان موقع TMZ، قد أفاد وفقاً للقانون فى ولاية كاليفورنيا، أنه يجب أن تعيد باريس هيلتون خاتم خطبتها الذى بلغ ثمنه 2 مليون دولار إلى كريس، حيث ينص القانون أنه فى حالة إذا تم فسخ الخطبة عن طريق المرأة، تعيد للرجل خاتم الخطوبة، وكان كريس تقدم لخطبتها فى مدينة آسبن بكولورادو، وأهداها خاتم من الألماس يزن 20 قيراطاً.