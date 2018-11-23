تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه ومي عز الدين تعلّق

اعلن النجم تامر حسني عن انضمام الفنانة عائشة بن أحمد الى أسرة ابطال فيلمه المقبل.

ونشر “حسني” صورة تجمعه مع “عائشة” وقال: “انضمت اليوم الفنانة عائشة بن أحمد لأسرة ابطال فيلمي القادم اهلاً بك نورتي الفيلم”.

بعد نشر الصورة علقت الممثلة مي عز الدين على الموضوع قائلة: “احبها يا تامر وهي شاطرة وعندها كاريزما. اختيار موفق بإذن الله”.

وكان “حسني” قد حضر سهرة اقامتها شركة “نيو سنشيري دولار” المنتجة لفيلمه المقبل، جمعته مع عدد من الوجوه المعروفة وابطال فيلمه نذكر منهم الممثلة زينة، المخرج سعيد الماروق، الممثل خالد الصاوي.

الفيلم يحمل إسم “حمزة” سيناريو محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة: تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد ثروت وغيرهم.

من جهة اخرى، يحيي تامر حسنى، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح إحدى الجامعات الخاصة. ويشارك في الحفل لأول مرة النجم العالمي جيسون ديرولو.