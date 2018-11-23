أغرب إطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور مجموعة من الفنانين المصريين والعرب بإطلالات مُلفتة للأنظار وتبدو غريبة سواء بفساتين جريئة من الفنانات أو حتى ظهور ملفت للفنانين، فبقدر ما يكون الحدث كبيرًا من الناحية الفنية، يكون أيضًا مناسبة لاستعراض أحدث صيحات الموضة وتحديدًا للنجمات .

ويبدو أن الدورة الـ 40 شهدت العديد من الإطلالات الغريبة من النجوم والنجمات الذين حضروا الحفل، وفي مقدمتهم سما المصري، التي حضرت بزي فرعوني علي طريقة كيلوبترا، وذلك حسبما وصفت نفسها، لتخطف كالعادة الكاميرات .

وكانت إطلالة النجمة رانيا يوسف أكثر غرابة، حيث ارتدت بدلة سوداء برابطة عنق بنفس اللون، و"طاقية" مايكل جاكسون الشهيرة، ليس هذا فحسب، حيث كان بالفستان أيضا ذيل أسود طويل.

وقررت النجمة شيرين رضا ارتداء فستان ذهبي ولكنه يتضمن الكثير من الألوان الملفتة، وهي إطلالة غريبة لم تعتد شيرين علي الظهور بها، وكانت أيضًا إطلالة فرعونية.

ويكون النجم عمرو سعد دائمًا ملفتًا للنظر خلال الأحداث الفنية أقربها كان أحد المهرجانات السينمائية ، ولكن في تلك المرة فضًل ارتداء بدلة زرقاء "لميع" مع نظارة شمسية .

وارتدت النجمة نور فستان "فوشيا" لفت نظر الحضور، ورغم ذلك لم يحظ الفستان بإعجاب المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جذبت أيضًا ياسمين رئيس الأنظار إليها بتسريحة شعر، حوّلتها لطفلة بريئة مع فستان "كحلي" بأذرع جلد .