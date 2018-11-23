حسين فهمي يعلن عن استعداده لتقديم أي مساعدة يحتاجها مهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان حسين فهمي، إنه تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لمدة 4 سنوات، وأقام خلال واحدة منها باحتفالية مرور 25 عامًا على المهرجان،

وأعرب حسين فهمي على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي تنطلق فعاليات دورته الـ40 اليوم.

وواصل: "لقد مر 40 عامًا على المهرجان، وحضرت خصيصًا لتشجيع محمد حفظي رئيس المهرجان لهذا العام"، مؤكدًا أنه على استعداد لتقديم أي مساعدة يحتاجها مهرجان القاهرة السينمائي.

وأنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة تسعة أيام، بحضور 1200 من الشخصيات العام ونجوم الفن والإعلام في مصر والعالم.

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