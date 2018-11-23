طرح فيلم "نادي الرجال السري" بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل

استقرت الجهة المنتجة لفيلم "نادي الرجال السري"، للنجم كريم عبد العزيز، على طرح العمل في دور العرض السينمائي، في عيد الفطر المقبل، بعدما كانت قررت طرحه في إجازة منتصف العام.

يُذكر أن فيلم "نادي الرجال السري"، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ونسرين طافش، وغادة عادل، وبيومي فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحي.

ويستعد الفنان كريم عبد العزيز، لتصوير فيلميه "الفارس" من إنتاج محمد السبكي، والجزء الثاني من "الفيل الأزرق"، ومن المقرر عرضهما خلال المواسم السينمائية القادمة.