محمود العسيلي يطرح أغنية "بيت جدتي" خلال أيام

القاهرة - سارة رفعت انتهى النجم محمود العسيلي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بيت جدتي" والمقرر طرحها خلال أيام كمفاجأة لجمهوره. وطرح العسيلي مؤخرًا أغنية "ولاد الذين" بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية. يذكر أن المطرب محمود العسيلي ابتعد عن طرح ألبومات غنائية وقرر طرح أغنية سنجل على فترات قصيرة، وبالفعل نجح في تحقيق مشاهدات كبيرة بأغانيه ولفت انتباه جمهوره بنوعية أغانيه.

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