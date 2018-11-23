شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد لطفى يتدرب على رمى خنجرين استعدادا لعمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية خلال 3 أيام يواصل الفنان محمد لطفى، تدريبات رمى الخنجر على لوحة خشبية استعدادا لأحد الأعمال الفنية.

ونشر لطفى قبل 3 أيام مقطعا من التدريبات، لكن بخنجر واحد فقط، لينشر اليوم مقطعا آخر يتضمن تدريبه على رمى خنجرين سويا على نفس اللوحة الخشبية.

يذكر أن الفنان محمد لطفى يصور حاليًا دوره فى مسلسل "بحر"، بأحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، ويجسد لطفى شخصية تاجر سلاح، فى إحدى قرى الصعيد التى يتواجد بها "بحر" - الفنان ماجد المصرى - وخلال بيعه لقطع سلاح يُقرر بحر أن يبلغ عنه، وتبدأ رحلة الخلافات بينهما، وعلى إثرها ينزل "بحر" للقاهرة، بحثًا عن الرزق.