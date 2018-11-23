شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل رئيسا للجنة تحكيم مهرجان المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الجمعة، الدورة الثالثة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ويديره سامح بسيونى، ويقام على مسرح نقابة المهن التمثيلية "مسرح النهار" فى الثامنة مساء.

تحمل الدورة الثالثة من المهرجان اسم "التجربة الأولى"، ويكرم فى افتتاحه الفنان سامى عبد الحليم.

وأعلن الدكتور أشرف زكى، أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان، وضمت المخرج محمد فاضل رئيسا، المخرج حسام علي، المخرج محسن رزق، الفنان إيهاب فهمى، المنتج خالد حلمى، المنتج إلهامى مقار، الدكتور عاطف عوض، الدكتور محمود سامى، والمؤلف محمود جمال الحدينى.

وتتنافس 9 عروض مسرحية للفوز بجوائز المهرجان، وهي "هاملتهن" إخراج هدير عبد الرحمن، "مش الكترا" إخراج محمد عبد المولى، "كلمات بلا معني" إخراج محمد حلمى، "اسكوريال" إخراج محمد فرج، "سوناتا الانتظار" إخراج سليمان حمزة، "في قفا راجل" إخراج نسرين نور، "شق القمر" إنجي خطاب، "الرهان" إخراج أحمد الرافعي، "روكاجو" إخراج منة بدر تيسير.