شكرا لقرائتكم خبر عن قال لها "تخنتى".. شوف الرد الساخر من رشا مهدى على أحد معجبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتابع للفنانة رشا مهدى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "تويتر" سيجد أنها تتفاعل كثيرًا مع الجمهور، حيث تحظى رشا بمتابعة كبيرة عبر حسابها على تويتر يصل إلى 270 ألف متابع.

رشا شاركت مؤخرا فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتت الأنظار إليها بفستان أسود أنيق، أجمع عليه المهتمين بالموضة، وأيضا جمهورها الذى ظل يعيد نشر صورا لها مختلفة من السجادة الحمراء.

أحد المتابعين لرشا مهدى علق على صورها من مهرجان القاهرة السينمائى، قائلا "تخنتى"، فما كان من رشا إلا وعلقت تعليق خفيف الظل يستخدمه أغلبنا فى مثل هذه الحالات على السوشيال ميديا، حيث رد عليه "بلوك".



رشا مهدى على تويتر

رد فعل رشا مهدى كان ساخرا وهو ما اتضح من خلال استخدامها لبعض "الإيموشنز" مثل القلب الأحمر ووجه ضاحك، كذلك دافع عدد كبير من محبى رشا عنها، مؤكدين أنها ستظل رمزا للرشاقة، وأن الرد العملى سيكون من خلال صورها فى "الجيم".