شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزنى" تزيح الستار عن البوستر الرسمى لفيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "ديزنى" للإنتاج السينمائى أول بوستر رسمى لفيلم الأنميشن الشهير The Lion King المعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما، والذى نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية.

كما كشفت الشركة أمس عن أول تريلر رسمى للفيلم الذى من المرجح أن يكون نفس القصة الشهيرة لـ"سيمبا" وهروبه ومحاولة عودته مرة أخرى، ولكن بتقنيات أحدث عن الماضى.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.