شكرا لقرائتكم خبر عن فى دردشة مع جمهورها.. شوف أمنيات إليسا قبل العام الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدارت الفنانة اللبنانية إليسا، حوارًا مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث بدأت يومها بكتابة تغريدة قالت فيها "فى مزاج لفتح دردشة ما رأيكم؟"، فتوالت عليها الأسئلة المتنوعة من محبيها، وكان من بين هؤلاء حساب باسم "sh7adeh"، "لديك العديد من الأحداث فى مدينة دبى، فإلى أى مدى تحبى هذه المدينة؟"، وكانت إجابة إليسا "ليس لديك أى فكرة، أحب هذه المدينة".





ووجهت إحدى معجبات الفنانة اللبنانية، سؤالًا حولها بمرضها بالسرطان، وكان سؤالها:"خلال مرضك كتير حابه أعرف كنا نأثر عليكى وتاخدى قوة مننا؟"، وردت إليسا "بالتأكيد أنتم قوتى"، كما سألتها إنجى، "هل تعرفين كم يعشقك الشعب المصرى؟ أعنى الكثير منا.. أقسم بذلك"، فردت عليها إليسا بسؤال أيضًا، "هل تعرفين كم أعشق الشعب المصرى؟"









ومن بين الأسئلة، قال بودى فارس: "ما هى أكثر الأشياء التى تقومى بها فى شهر عيد الميلاد؟"، فردت إليسا "محاولة جعل كل أحبائى سعداء لأنه موسم الفرح والحب"، كما سألها مهدى سرور "هل هناك أى تعاون مع مروان خورى فى ألبومك الجديد؟"، إلا أن إليسا نفت ذلك، فيما كان لرامى، طلب كان - حسب تعبيره - "بدنا نشوفك فى حدث أو برنامج تليفزيونى فى لبنان"، وأكدت إليسا "قريبًا جدًا فى ديسمبر.. انتظرنى".

كذلك وجه لها أحد المعجبين استفسارًا، حيث قال "فى بعض الأحيان فى الحياة، من الأفضل أن تفقد كل شىء وتفوز بنفسك"، فردت إليسا "لقد كسبت نفسك دائما يا عزيزى، نحن نعيش مرة واحدة"، بينما سألها مكسيم عقيل "إذا كان لديك أمنية واحدة ستتحقق!! ماذا تتمنين!"، فقالت إليسا "أتمنى أن نحب بعضنا بعضاً أكثر، لكى نحب بلداننا أكثر، ولكى تؤمن بنفسك أكثر، وهذا هو كيفية أن نكون مختلفين".



