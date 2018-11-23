نيكول كيدمان تكشف للمرّة الأولى أسرارًا عن زواجها بـ توم كروز

متابعة الخليج 365: تحدّثت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن أسرار تكشفها للمرّة الأولى حول زواجها من النجم العالمي توم كروز.

وأشارت نيكول كيدمان في تصريحات لمجلة Variety إلى أنها انتقلت للعيش في هوليوود بعد أن ارتبطت بـ توم كروز، وأضافت أن الزواج في حياة المشاهير ليس بالأمر السهل.

وقالت نيكول كيدمان: “في الوقت الماضي لم يكن هناك مواقع تواصل إجتماعي أو مصوري باباراتزي كما هو متاح حاليًا، فلم يبدو الأمر ممتعًا على الإطلاق حينها”.

الجدير بالذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من توم كروز في عام 1990، وكانت حينها في الـ23 من عمرها واتفقا على تبني طفلتين، إيزابيلا وكونور، فدام زواجهما 11 عامًا حتى انفصلا في نهاية المطاف.