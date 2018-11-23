محمد جونسور يقترب من السلطانة كوسيم بدعم من برين سات

متابعة الخليج 365: اقترب الفنان محمد جونسور من التعاقد على المشاركة في بطولة “السلطانة كوسيم” بحسب ما أفاده موقع Gecce التركي، وذلك بعد أن رشحته بطلة العمل النجمة التركية برين سات إلى الشركة المنتجة.

وكان محمد جونسور قد تألق في الدراما التركية على مدار السنوات الماضية بعد أن شارك في بطولة مسلسل “حريم السلطان” والذي قدم من خلاله شخصية “الأمير مصطفى”.

الجدير ذكره أن بيرين سات قررت المشاركة في الحلقات الأولى فقط من الموسم الجديد حيث اعتذرت عن تقديم شخصية السلطانة كوسيم بمرحلة الشيخوخة.