طرح برومو فيلم Glass وما علاقة أحداثه بـSplit؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم Glass، البرومو الرسمي الخاص بالعمل قبل عرضه يوم 18 كانون الثاني/يناير من عام 2019 القادم في الصالات السينمائية العالمية.
وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، حيث يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة والذي يتحوّل إلى وحش في سلسلة من المواجهات المتصاعدة، في حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.
الجدير ذكره أن الفيلم بطولة كل من بروس ويليس، جيمس ماكافوي، أنيا تايلور-جوي، صامويل جاكسون، سارة بولسون، سبينسر تريت كلارك، لوك كيربي، تشارلين وودارد، روب يانج وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان.
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