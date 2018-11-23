بالصور- ناجي اسطا يشعل أجواء بيروت ليلة عيد الإستقلال

أحيا النجم اللبناني ناجي الإسطا حفلاً ناجحاً جداً في بيروت، في الـAntika Bar على واجهة بيروت البحرية، بحضور فاق التوقعات، وتخطى الـ1500 شخص، حيث كان الحفل Sold Out قبل يومين من السهرة، وبقي حوالي 100 شخصاً على قائمة الانتظار، احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال.

غنى ناجي برفقة فرقته المسيقية لمدة ساعتين، أجمل الأغنيات الوطنية، ومجموعة من أغنياته الخاصة، وتفاعل الساهرون معها بشكل ملفت، وكان لافتاً بين الحضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية منهم الإعلامي المصري الكبير عماد الدين أديب، الإعلامية فيرا يمين، الإعلامية ديانا فاخوري، الإعلامي وليد عبود، الإعلامية رشا الخطيب، المخرج فادي حداد، الشاعر منير بو عساف، الملحن هشام بولس، الملحن فضل سليمان، الفنان محمد خيري الذي شارك ناجي أغنية قبل ختام السهرة، وغيرهم الكثير.

نذكر أنّ ناجي يسافر الأربعاء إلى أستراليا حيث سيبقى لأسبوع، لإحياء حفل فنيّ، ويعود بعدها إلى بيروت ليحضّر لأغنيته الجديدة المرتقب صدورها قريباً.