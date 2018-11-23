جيسي عبدو تحتفل بالإستقلال في دبي بحضور قنصل لبنان

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Nov 23, 2018
شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو مساء امس في حفل عيد الإستقلال الذي أقيم في دبي بحضور القنصل العام للبنان وشخصيات، سياسية ودبلوماسية.
جيسي المتواجدة حالياً في دبي، في إجازة قصيرة، قبل العودة إلى لبنان، للتحضير لمشروعين دراميين تقرأهما، شاركت في الحفل وعبرت عن سعادتها باجتماع الجالية اللبنانية في الإمارات سنوياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
وعلمنا ان جيسي تقرأ حالياً مشروع درامي لبناني وآخر مصري خاصة بعدما تألقت في رمضان 2018 بعملين الاول لبناني وعنوانه “جوليا” انتاج ايغل فيلمز وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً. والثاني مصري “سك على خواتك” انتاج الصبّاح للاعلام، في اول مشاركة لها في الدراما المصرية وحقق المسلسل نجاحاً مبهراً.
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