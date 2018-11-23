سبب انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة

القاهرة - لايف ستايل
أكّد مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن سبب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، هو "زواج الأخير سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج".
وأضاف المصدر لـ"هن"، "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها"، موضحًا، "حلاوة يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت بشدة، الرجوع إليه مرة أخرى"، مؤكدا أنها مُصرة على الانفصال نهائيًا.
وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيانٍ رسمي، الخميس.
وكانت ياسمين تزوجت من الأخير عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه باثنين من الأبناء، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما أربع أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.
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